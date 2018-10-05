Son dakika! Rize'deki bina yıkım çalışmaları sırasında çöktü
Rize'de yaşanan sel felaketinin ardından dere yatağına yapılan 7 katlı bina gündeme gelmiş, bina ile ilgili yıkım kararı verilmişti. Binanın yıkımı 3 gün önce başladı. Binanın yıkım çalışmaları sürerken 2 kat aniden çöktü. O anlar saniye saniye kaydedildi
Rize'de 2 Ağustos'ta yaşanan selde gündeme gelen ve geçtiğimiz gün yıkımına başlanan Muradiye beldesinde dere yatağına inşa edilen 7 katlı binanın yıkım işlemi 3. gününde de devam ediyor.
Dün binanın yanından geçen elektrik tellerinin tehlike oluşturması ve beklenen yağış uyarısı nedeniyle durdurulan binanın yıkım çalışmaları bugün kaldığı yerden devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yıkım çalışmalarında binanın direklerinin kesilmesiyle bir tarafa yatınca iki katı gürültülü bir biçimde çökerek yere düştü. O anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.