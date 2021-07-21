Türkiye Son dakika: Rize'deki selde AFAD çalışanlarının en zor anı: Cansız bedenleri böyle çıkardılar
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Son dakika: Rize'deki selde AFAD çalışanlarının en zor anı: Cansız bedenleri böyle çıkardılar

Türkiye

Son dakika: Rize'deki selde AFAD çalışanlarının en zor anı: Cansız bedenleri böyle çıkardılar

Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde Muradiye beldesindeki 3 katlı binada AFAD ekiplerinin nefes nefese çalışması kameraya yansıdı. Kamera kaydında ekiplerin Hacere ve eşi Cemal Mert'in cansız bedenini çıkarıldığı zorlu anlar görülüyor.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 14:08 Son Güncelleme:
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Rize'de geçen hafta meydana gelen sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetmişti, kayıp 2 kişi ise halen aranıyor. Muradiye beldesinde sel nedeniyle yıkılan 3 katlı evin enkazındaki ara boşluklarda, AFAD ekiplerinin yaptığı zorlu arama anlarına dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ekiplerin Hacere ve eşi Cemal Mert'in cansız bedenini çıkardığı enkazda zor şartlarda çalıştığı görülüyor.



Kentte geçen hafta çarşamba günü 7 saatte metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda can ve mal kayıpları yaşandı, alt yapı ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu. Afet sırasında mahsur kalan 103 kişi kurtarıldı. Muradiye beldesinde çöken evin enkazında kalan Hacere Mert ile eşi Cemal Mert, Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde çöken evdeki Ayşe Karali ile oğlu Mustafa ve kızı Aynur Karali hayatını kaybetti. Sele kapılan Adem Yanık’ın da cansız bedenine ulaşıldı, Hasan Arıcı ile Batuhan Delihasan ise kayboldu. Afette 5 kişi de yaralandı.

ZORLU ARAMA KAMERADA

Afette Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı evin enkazı altındaki ara boşluklarda AFAD ekiplerinin yaptığı zorlu arama anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Ekiplerin Hacere ve eşi Cemal Mert'in cansız bedenini çıkardığı enkazda zor şartlarda çalıştığı görülüyor. Enkaz altında otomobiline ulaşılan, ancak kendisine dair bir iz bulunamayan Batuhan Delihasan'ı arama çalışmaları ise dere yatağında sürdürülüyor.

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