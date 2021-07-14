Kentte öğleden sonra başlayan yoğun sağanak sebebiyle Çayeli ilçesi Madenli beldesi Merkez Mahallesi'nde menfezler tıkandı. Bu nedenle Madenli merkezine sel sularının dolmaya başlaması üzerine İl Özel İdaresi ekiplerince bu beldenin yanı sıra yağışın etkili olduğu aynı ilçedeki Büyükköy beldesinde de çalışma başlatıldı.

Yağışın etkilediği Güneysu ilçesi İslahiye köyü ile Hemşin ilçesi Levent köyünde bazı yollar yer yer yaşanan heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ardeşen ilçesi Işıklı köyünde de şiddetli yağış sonrası tarım arazilerinde hasar oluştu.

Ekipler, halen yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarına devam ediliyor.

Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan da AA muhabirine, beldelerinde yolların kapandığı, bazı vatandaşların mahsur kaldığı yönünde ihbarlar aldıklarını söyledi.

AA



