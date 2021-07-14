Türkiye Son dakika: Rize'yi sağanak vurdu! Heyelanlar meydana geldi

Son dakika: Rize'yi sağanak vurdu! Heyelanlar meydana geldi

Türkiye

Son dakika: Rize'yi sağanak vurdu! Heyelanlar meydana geldi

Rize'de etkili olan şiddetli sağanak yüzünden bazı yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü, yer yer heyelanlar yaşandı.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 20:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kentte öğleden sonra başlayan yoğun sağanak sebebiyle Çayeli ilçesi Madenli beldesi Merkez Mahallesi'nde menfezler tıkandı. Bu nedenle Madenli merkezine sel sularının dolmaya başlaması üzerine İl Özel İdaresi ekiplerince bu beldenin yanı sıra yağışın etkili olduğu aynı ilçedeki Büyükköy beldesinde de çalışma başlatıldı.

Yağışın etkilediği Güneysu ilçesi İslahiye köyü ile Hemşin ilçesi Levent köyünde bazı yollar yer yer yaşanan heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ardeşen ilçesi Işıklı köyünde de şiddetli yağış sonrası tarım arazilerinde hasar oluştu.

Ekipler, halen yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarına devam ediliyor.

Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan da AA muhabirine, beldelerinde yolların kapandığı, bazı vatandaşların mahsur kaldığı yönünde ihbarlar aldıklarını söyledi.

AA

İlgili Haberler
İstanbul'da akrabalar birbirine girdi! O anlar kameradaMaskeler ne zaman çıkacak? İstanbul İl Sağlık Müdürü açıkladı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Çözüm süreci tartışması neden bitmiyor?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Teşhis
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Irkçılar coştu
Hakan Çelik
Murat Çelik
Nüfusçular...
Murat Çelik
Banu Şen
Fındık diyarı Giresun/Piraziz
Banu Şen
Şirin Sever
Bodrum çok pahalı ama çok da dolu!
Şirin Sever
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Soylu: Evlat Nöbeti'nde 28'inci buluşma