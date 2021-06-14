Türkiye Son dakika: Rus aşısı Sputnik V'yi taşıyan uçak Ankara'ya indi

Son dakika: Rus aşısı Sputnik V'yi taşıyan uçak Ankara'ya indi

Türkiye

Son dakika: Rus aşısı Sputnik V'yi taşıyan uçak Ankara'ya indi

Son dakika haberi...Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatını taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havaalanı'na indi. Alman Biontech ve Çin aşısı Sinovac'ın ardından Türkiye'de uygulanacak üçüncü koronavirüs aşısı da ülkemize gelmiş oldu.

14 Haziran 2021, Pazartesi 11:10 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi...Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havaalanı'na indi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceğini duyurmuştu. Alman ve Çin aşısının ardından Türkiye'de uygulanacak üçüncü koronavirüs aşısı da ülkeye geldi. Rus menşeli Sputnik V aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. 

BUGÜN 750.000 KİŞİ AŞI OLACAK

Son dakika haberine göre, aşılama süreciyle ilgili bir tweet paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak.' dedi.

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