Son dakika haberi...Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havaalanı'na indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceğini duyurmuştu. Alman ve Çin aşısının ardından Türkiye'de uygulanacak üçüncü koronavirüs aşısı da ülkeye geldi. Rus menşeli Sputnik V aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi.

BUGÜN 750.000 KİŞİ AŞI OLACAK

Son dakika haberine göre, aşılama süreciyle ilgili bir tweet paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak.' dedi.

İlgili Haberler Aşı miktarıyla ilgili son dakika açıklaması! Birinci ve ikinci doz aşı toplamda 34 milyonu geçti



