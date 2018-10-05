Son dakika! Moskova yakınlarında Rus savaş uçağı düştü

Sputnik'e konuşan bir kaynak, bir MiG-29 savaş uçağının Moskova yakınlarındaki Dmitrovskoye kasabasında yer alan ormanlık alana düştüğünü söyledi.

Uçağın pilotlarının paraşütle atladığını ve her ikisinin de hayatta olduğunu belirten kaynak, MiG-29'un düşme sebebini ise henüz bilmediklerini kaydetti.

Öte yandan uçağın düştüğüne dair resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.

Moskova'nın 4. havalimanı olan ve 2016'da açılan Jukovskiy'den havalanan uçağın, Gromov Uçuş Araştırmaları Enstitüsü'ne ait olduğu da gelen bilgiler arasında.

Bu arada Rus Kanal 5 televizyonunun haberine göre, daha önce aynı uçak bir test uçuşunda kabininde yangın çıkması sonucu Jukovskiy Havaalanı'na acil iniş yapmıştı. Bu yüzden şüpheler, uçağın teknik arıza sebebiyle düşmüş olacağı üzerinde toplanmış durumda.



