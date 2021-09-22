Son dakika... Rus uçağı radarda kayboldu
Yerel medya, Habarovsk şehri yakınlarında radarda son kez görünen AN-26 uçağında altı kişinin bulunduğunu bildiriyor.
22 Eylül 2021, Çarşamba 13:03 Son Güncelleme:
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Rus haber ajansları, Çin sınırına yakın konumdaki Habarovsk şehri yakınlarında bir askeri uçağın radarda kaybolduğunu duyurdu. AN-26 tipi uçakta altı mürettebatın bulunduğu biliniyor.
Interfax, Habarovsk şehrinin yaklaşık 40 kilometre uzağında radarda son kez görünen AN-26'nın teknik bir uçuş gerçekleştirdiğini aktarıyor. Ardından uçakla bir anda iletişim koptu ve radardan kayboldu.