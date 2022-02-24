Dünya Son dakika: Rusya hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Rusya hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya

Son dakika: Rusya hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberine göre, Ukrayna, Rusya’nın Donbass bölgesinde hastane vurduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

24 Şubat 2022, Perşembe 18:45 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı operasyonda Donbass bölgesinde bombardıman sesleri devam ediyor.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Donbass bölgesindeki Vuhledar’da bir hastanenin vurulduğu kaydedildi. Açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği 6’sı doktor 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ayrıca Ukrayna, Rusya’nın 203 saldırı gerçekleştirdiğini, Luhansk bölgesinde de çatışmanın sürdüğünü söyledi.

DONETSK (İHA)

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