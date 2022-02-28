Batı ülkelerinin kendi hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmasının ardından Rusya'dan bir misilleme geldi. Rusya’nın devlet havacılık kurumu Rosaviatsiya, 36 ülkeye uçuş gerçekleştirmesini yasakladı. Söz konusu 36 ülke içinde Avrupa ülkeleri ile Kanada’nın da yer aldığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya'ya yönelik çok sayıda yaptırım gündeme gelirken, Avrupa Birliği (AB), Ukrayna, Moldova, İngiltere, İzlanda, Kuzey Makedonya ve Kanada hava sahalarını Rusya'ya kapatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde AB Komisyonu Başkanı Ursala von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında alınan kararları açıklamıştı.

AB HAVA SAHASI TAMAMEN KAPATILDI

Von der Leyen, "İlk olarak AB hava sahasını Rusya sahipliğindeki, Rusya'ya kayıtlı olan ve Rusya kontrolündeki hava araçlarına kapatıyoruz. Rus hava araçları, AB topraklarına iniş-kalkış yapamayacak, AB toprakları üzerinden bile uçamayacak" diye konuşmuştu.







