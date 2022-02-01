Dünya Son dakika: Rusya her an Ukrayna’yı işgal edebilir! Beyaz Saray bu sözlerle duyurdu

Son dakika: Rusya her an Ukrayna’yı işgal edebilir! Beyaz Saray bu sözlerle duyurdu

Dünya

Son dakika: Rusya her an Ukrayna’yı işgal edebilir! Beyaz Saray bu sözlerle duyurdu

Son dakika haberine göre, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya’nın Ukrayna’yı her an işgal edebileceğini ifade etti.

01 Şubat 2022, Salı 01:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna krizine değinen Psaki, "Rusya'dan gelen tehdit konusunda açık ve samimi olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna sınırında ve Belarus’ta askeri varlığını artırmaya devam ettiğini ifade eden Psaki, "Tehlikeli. Bir haftadan uzun süredir Rusya'nın her an işgal edebileceğini söylüyoruz. Çabalarımız, ABD kamuoyunu ve dünya toplumunu bu tehdidin ciddiyeti hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor" dedi.

WASHINGTON (İHA)

İlgili Haberler
ABD'den flaş Rusya iddiası! 30 bin asker...


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cavit Bey'in idamında Bülent Ecevit’in babası
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Onay verildi! Yeni koronavirüs aşısı geliyor