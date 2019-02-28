Rusya'dan Hindistan-Pakistan kriziyle ilgili açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova yönetiminin savaşın eşiğine gelen Hindistan ve Pakistan arasında arabuluculuk etmeye hazır olduğunu söyledi.

Daha önce üç kez savaşan Hindistan ve Pakistan arasındaki son gerilim, 14 Şubat'ta Keşmir'de patlayan bombayla tırmandı. 44 Hint askerinin öldüğü saldırının ardından Hindistan hava kuvvetleri Pakistan'daki kampları vurdu.

Dün ise, taraflar birbirlerinin savaş uçaklarını düşürdü. Pakistan, sınır ihlali yapan iki Hint jetini vurduğunu duyurdu, gözaltına alınan pilotun ise iade edilmesi gündemde.

Asya ülkeleri Pakistan ve Hindistan'ın nükleer silahları bulunuyor.