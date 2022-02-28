Son dakika... Rusya Merkez Bankası faiz oranını artırdı

Rusya Merkez Bankası, Rus Rublesi'nde değer kaybı ve enflasyonda yükseliş risklerinin önüne geçmek için faiz oranını iki katından fazla artırdı. Rusya MB, gösterge faizi bin 50 puan artırarak yüzde 20'ye yükseltti. Gösterge faiz oranı 11 Şubat'ta yüzde 8,50'den yüzde 9,50'ye yükseltilmişti.

Merkez Bankası yaptığı açıklamada, Başkan Elvira Nabiullina'nın Türkiye saati ile 16.00'da basın toplantısı yapacağını da duyurdu. Rusya Merkez Bankası ve Rusya Maliye Bakanlığı yaptıkları açıklamalar ile yurt içi ihracatçı şirketlerin ellerindeki dövizin bir kısmını bugünden itibaren satmaları emrinin verilmesinin planlandığını duyurdular. Yapılan açıklamaya göre, ihracatçılardan ellerindeki dövizin yüzde 80'ini yurt içi piyasada satmaları istenecek.

RUBLE ÇAKILDI

Hafta sonu Batılı ülkelerin Rusya'yı swift sisteminden çıkarma kararı alması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahları da kapsayan caydırıcı güçlerin hazır olması yönündeki çağrısını takiben Rus rublesi offshore işlemlerde yüzde 29 geriledi.

NE OLMUŞTU?

ABD, AB ve İngiltere, Rus ekonomisine zarar verecek çok sayıda yaptırımı uygulamaya koydu. İngiltere ise Rusya'ya uygulanacak yaptırımların artırılacağını açıklamıştı.

RUSYA MERKEZ BANKASI HEDEF ALINDI!

Batı ülkeleri, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya ağır ekonomik bedel ödetmek için özellikle finans, enerji ve ulaşımla birlikte ticaret ve bireysel kısıtlamaları da içeren çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koydu. İngiltere hükümeti bir dizi yeni tedbir açıkladı. İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya ile Ukrayna arasında çatışma sürdükçe Rusya, uluslararası finansal sistemin dışında kalacak.

Ukrayna'nın Rusya tarafından işgaline karşı Rusya Merkez Bankası'nı hedefleyen daha fazla ekonomik tedbir alacağız. Rusya MB'nin döviz rezervlerini ABD ve biz müttefiklerinin uyguladıkları yaptırımları baltalayacak şekilde kullanmasını engelleyeceğiz. İngiltere vatandaşlarının Rusya MB'nin tarafı olduğu finansal işlemlerde bulunmalarının yasaklanmasını uygulamaya koymak için gerekli adımlar hemen atılacak.

Rus şirketlerinin İngiltere'de transfer edilebilir menkul kıymetler veya para piyasası enstrümanları ihrac etmeleri engellenecek."

RUSYA'NIN ALTIN VE DÖVİZ REZERLERİ ARTTI

Rusya Merkez Bankası'nın (CBR) altın ve döviz rezervleri 1,4 milyar dolar arttı. Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre bir önceki hafta 638,2 milyar dolar olan rezervler 639,6 milyar dolara çıktı. Altın ve döviz rezervleri 2020 yılı sonunda 595,8 milyar dolar seviyesindeydi.

Rusya'nın altın ve döviz rezervleri 2021 yılı Ağustos ayında 618,2 milyar dolar seviyesini görmüştü. Rusya, Çin, Japonya ve İsviçre'nin ardından 4'üncü büyük rezerve sahip ülke konumunda bulunuyor.



