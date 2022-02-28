Son dakika: Rusya-Ukrayna müzakeresi sona erdi

İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan sıcak gelişmeler..

00.10: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Belçikalı uzmanlar Belçika’nın siber saldırıda Ukrayna’dan sonra Rusya için iki numaralı savaş hedefi olduğunu öne sürdü.

00.05: Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya cumhurbaşkanları, Ukrayna’ya acilen aday statüsü verilmesi gerektiğini bildiren ortak bir mektup yayınladı.

23.56: Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı sonrası aldığı yaptırım kararları kapsamında kişi ve kurumları netleştirdi. AB Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Konsey 26 kişi ve bir kuruluşa yaptırım uygulayacak’’ denildi.

23.30: Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus birliklerine seslenerek, “Ülkemizden defolun gidin” dedi.

22.59: Pentagon Sözcüsü Kirby, "Montrö'yü nasıl uygulayacağına Türkiye karar verir." dedi.

22.47: Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya'nın BM misyonundaki 12 temsilcinin ABD'den sınır dışı edildiğini açıkladı.

22.46: Ukrayna Savunma Bakanlığı, silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve 5 milyon ruble para yardımı garantisi verdi.

22.45: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya’nın caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirmesinin ardından ABD'nin kendini savunmak için yeterli yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu, nükleer alarm seviyelerini değiştirmediğini söyledi.

21.55: CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu Kiev'de son durumu aktarırken canlı yayında peş peşe siren sesleri duyuldu

21.43: Çekya, Rusya merkezli Sberbank’ın lisansını iptal etmek için çalışmalara başladı. Günlük harcama limitleri bin kron (yaklaşık 40 euro) ile sınırlandırıldı.

21.17: Türk hava sahasından geçerek İtalya’nın Verona kentine gitmekte olan Rus yolcu uçağı, Yunan hava sahasına girmesine müsaade edilmeyince geri dönerek İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı

21.08: Rusya’nın saldırılarına topyekun bir mücadeleyle karşılık veren Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yetkililer, bugünden itibaren yaya olarak dışarı çıkmanın yasaklandığını açıklayarak, “Şu andan itibaren sokaklarda bulunan siviller sabotajcı olarak algılanacak” uyarısında bulundu.

20.10: Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin hemen bitiminde başkent Kiev’e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

19.05: Rus haber ajansı: Görüşmeler sona erdi. Sınırdaki uzlaşma görüşmeleri 6 saat sürdü. Henüz resmi açıklama gelmedi.

19.01: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı.

18.48: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Harkov Valisi Aleg Sinegubov kentte 11 sivilin öldüğünü, çok sayıda da yaralı olduğunu açıkladı.

18.44: Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat 5. gününde devam ederken, Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nden yeni bir açıklama geldi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından Zmiinyi olarak da bilinen Yılan Adası’nda Rus birliklerinin Ukrayna askerlerine saldırısı sonucu 82 Ukrayna askerinin esir alındığı bildirildi. Açıklamada, “Kardeşlerimizin sağ olduğunu öğrenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Adaya yapılan saldırıyı iki kere püskürttüler ancak cephane yetersizliğinden dolayı savunmaya devam edemediler" denildi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Rus birliklerinin saldırısında adanın alt yapısının tamamen yok edildiğini de bildirdi.

18.32: Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Berdyansk kentinde halk, Rus güçlerinin karşısına çıkarak işgale karşı protesto düzenledi.

18.18: BM Genel Sekreteri Guterres, "Ukraynalılar ülkenin dışına kaçtı. Artık yeter, askerler yeniden kışlalarına dönmeli. Siviller korunmalı. Ukrayna'da bir trajedi yaşanıyor. Büyük bir bölge krizi var hepimizi etkileyecek. Nükleer bir savaşın ihtimali bile akılalmaz bir durum. BM desteğini sürdürecektir. Ukrayna için 20 milyon dolarlık acil fon hazırlandı. Tek çözümümüz barış." dedi. Ukrayna BM daimi temsilcisi Sergey Kislitsa, "Avrupa'nın ortasında tam teşekküllü bir savaş var. 5 günde 16'sı çocuk 350 sivil hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.

18.16: Ukrayna’nın liman kenti Odessa’da siren sesleri yeniden yükseldi.

18.14: Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yarın Polonya ve Estonya’yı ziyaret edeceği açıklandı.

17.58: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.



