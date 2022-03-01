Dünya Son dakika: Rusya, Ukrayna'da sivilleri vuruyor

Son dakika: Rusya, Ukrayna'da sivilleri vuruyor

Dünya

Son dakika: Rusya, Ukrayna'da sivilleri vuruyor

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat devam ederken, Rus birlikleri tarafından Ukrayna’nın Baradyanka şehrinde sivil yerleşim yerlerinin vurulduğu bildirildi.

01 Mart 2022, Salı 20:20 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 6. gününde de saldırılar artarak devam ediyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’e çok yakın olan Baradyanka şehri de Rus birlikleri tarafından vurulmaya başlandı.

Kiev, Herson, Çernigov şehirlerinden sonra Baradyanka şehrinde de sivil yerleşim alanlarını vuran Rus birliklerinin saldırıları, çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.


KİEV (İHA)

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