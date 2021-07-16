SON DAKİKA: Rusya'da 17 kişiyi taşıyan uçak radardan kayboldu
Rusya’nın Tomsk bölgesinde, içerisinde 17 kişinin bulunduğu AN-28 tipi uçağın radardan kaybolduğu bildirildi.
16 Temmuz 2021, Cuma 13:56 Son Güncelleme:
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Sputnik’te yer alan habere göre; acil durum servislerinden bir kaynak, “Sibirya Hafif Havacılık Şirketi’nin (SiLA) An-28 uçağı ile irtibat kesildi” ifadelerini kullandı.
Kaynak, uçakta 17 kişinin bulunduğunu söyledi. Uçağın seyir güzergahı üzerinde arama başlatıldı.
Rus basınına konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, “Teyit edilmiş bilgilere göre uçaktakiler arasında üç mürettebat üyesi ve dört çocuk var” dedi.
Kaynak, uçağın saat 12.00’da radardan kaybolduğunu kaydetti.
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