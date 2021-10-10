Son dakika haberine göre, içerisinde 20 paraşütçü ve 2 mürettebat bulunan L-410 tipi uçak, Rusya'nın Minzele kentinde düştü. Bölgesel Acil Durumlar Bakanlığı, uçaktan 7 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Reuters ise 19 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sputnik'in "acil" koduyla duyurduğu habere göre, içerisinde 20 paraşütçü ve 2 mürettebatın bulunduğu L-410 tipi uçak, Rusya'nın Minzele kentinde düştü. Ön verilere göre uçak, havalimanından kalktıktan hemen sonra düştü. Bölgesel Acil Durumlar Bakanlığı Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde bir L-410 hafif motorlu uçağın düştüğünü söyledi. Açıklamada itfaiye ve kurtarma ekiplerinin olay yerine gittiği bildirildi.

Bölgesel Acil Durumlar Bakanlığı daha sonra 20 paraşütçü ve iki mürettebat üyesinin uçakta olduğunu doğruladı. Diğer kaynaklar, uçakta 23 kişinin olduğunu öne sürüyor. Açıklamada ayrıca yedi yolcunun kurtarıldığı bildirildi.

Russia Today'in haberine göre kazada 16 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.







