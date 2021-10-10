Son dakika: Rusya'da 20 paraşütçü ve 2 mürettebat taşıyan uçak düştü!
Son dakika haberi... Rusya'da 20 paraşütçü ve 2 mürettebatın bulunduğu L-410 tipi uçak, Minzele kentinde düştü. Sputnik haberi 'acil' koduyla duyurdu.
10 Ekim 2021, Pazar 10:13 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, içerisinde 20 paraşütçü ve 2 mürettebat bulunan L-410 tipi uçak, Rusya'nın Minzele kentinde düştü.
Sputnik'in "acil" koduyla duyurduğu habere göre, içerisinde 20 paraşütçü ve 2 mürettebatın bulunduğu L-410 tipi uçak, Rusya'nın Minzele kentinde düştü.