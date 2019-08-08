Son dakika! Rusya'da askeri birlikte patlama Rus medyası, Arkhangelsk bölgesindeki patlamada en az iki askerin öldüğünü, 15'inin de yaralandığını bildiriyor. Savunma Bakanlığı, patlama sonrası atmosferdeki radyasyon seviyesinin normal seviyede olduğunu ve gökyüzüne zehirli maddelerin bırakılmadığını duyurdu.