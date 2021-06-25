Rus TASS haber ajansına göre, Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi'ne (Rosgvardiya) ait "Mİ-8 tipi" askeri helikopter, Leningrad bölgesinde eğitim uçuşu esnasında düştü.

Kazada, ilk belirlemelere göre helikopterdeki 3 asker yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya teknik arızanın neden olduğu tahmin ediliyor.

AA



