Dünya Son dakika... Rusya'da askeri helikopter düştü: 3 ölü

Son dakika... Rusya'da askeri helikopter düştü: 3 ölü

Dünya

Son dakika... Rusya'da askeri helikopter düştü: 3 ölü

Son dakika haberine göre, Rusya'nın Leningrad bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti.

25 Haziran 2021, Cuma 00:13 Son Güncelleme:
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Rus TASS haber ajansına göre, Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi'ne (Rosgvardiya) ait "Mİ-8 tipi" askeri helikopter, Leningrad bölgesinde eğitim uçuşu esnasında düştü.

Kazada, ilk belirlemelere göre helikopterdeki 3 asker yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya teknik arızanın neden olduğu tahmin ediliyor.

AA

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