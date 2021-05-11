Türkiye Son dakika... Rusya'da okula kanlı saldırı: 11 ölü

Son dakika... Rusya'da okula kanlı saldırı: 11 ölü

Türkiye

Son dakika... Rusya'da okula kanlı saldırı: 11 ölü

Rusya'nın Kazan kentindeki bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, saldırı nedeniyle 8'i öğrenci 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan ise etkisiz hale getirildi.

11 Mayıs 2021, Salı 11:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da okulda çıkan silahlı çatışmada can kaybının 11'e yükseldiği bildirildi.


Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda hayatını kaybedenlerin 11'e çıktığı ifade edildi. Hayatını kaybedenlerin, 1'i öğretmen, 1'i pedagog ve 8 öğrenci olduğu bildirildi. Olayın Kazan’daki Faizi Caddesi'nde 175 numaralı okulda meydana geldiği, kimliği belirsiz bir gencin okul yakınında sivillere ateş açtığı bildirildi. İlk bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren genç vurularak gözaltına alındı. Yerel medya, saldırının gerçekleştiği okulda, 52'si öğretmen, 70'i okul çalışanı ve 714 öğrenci olmak üzere yaklaşık 820 kişinin bulunduğunu aktardı. Saldırıda 32 yaralanın hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

DHA


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Bayrama dikkat
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Türk dizilerinden ders alalım
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Sonrası kolay
Rauf Tamer
Banu Şen
GAP Bölgesi Mezopotamya ile markalaşıyor
Banu Şen
Hakan Çelik
Yerli modele teşvik gelmeli
Hakan Çelik
Şirin Sever
Yasak-kural tamam da peki ya gönül almak?
Şirin Sever
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Murat Gülderen
Küçük esnafa 'Fenomen' taktikleri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Genç kıza sosyal medyadan kabusu yaşattı, ölümle tehdit etti