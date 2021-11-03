Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Rusya’ya bağlı Yakutistan’ın başkenti Yakutsk’tan İrkutsk kentine hareket eden An-12 uçağı radardan kayboldu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçağın kaybolduğunu doğruladı ve uçakta sekiz kişinin bulunduğunu söyledi.

Bakanlık daha sonra, kurtarma ekiplerinin kaza mahallinin Irkutsk yakınlarında olduğunu tespit ettiğini ve uçağın yandığını söyledi.

Bakanlığın açıklamasına göre, kazada en az iki kişi hayatını kaybetti.

Acil Durumlar Bakanlığı sözcüsü, uçağın düşmesinin olası nedenleri için 'arıza veya kötü hava koşulları' dedi.