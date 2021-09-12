Dünya Son dakika... Rusya'da uçak sert iniş yaptı: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika... Rusya'da uçak sert iniş yaptı: Ölüler ve yaralılar var

Dünya

Son dakika... Rusya'da uçak sert iniş yaptı: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika haberine göre, Rusya'nın İrkutsk bölgesinde 16 kişiyi taşıyan L-410 tipi uçağın sert iniş yaptığı bildirilirken, Rus basını 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

12 Eylül 2021, Pazar 23:40 Son Güncelleme:
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, içerisinde 14 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğu L-410 tipi uçağın İrkutsk bölgesinde acil iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, uçağın sert iniş yaptığı duyuruldu.

Kazanın nedeni veya yolcuların sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Rus basını, kaza nedeniyle en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaza yerine kurtarma ekipleri sevk edilirken, Rusya Soruşturma Komitesi olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AA

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