Rosselhoznadzor, Aralık 2020'de Antalya ve İzmir'den domates ile biber sevkiyatına getirilen yasağı yarından itibaren geçerli olmak üzere tamamen kaldırdı.

BAKANLIKTAN GARANTİ

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, jkurumdan yapılan açıklamada, "Rosselhoznadzor, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün verdiği garantiye istinaden 9 Eylül 2021 tarihinden itibaren Türkiye'nin Antalya ve İzmir kentlerinden domates ve biber ithalatına yönelik geçici kısıtlamaları kaldırıyor" dendi.

Rosselhoznadzor, kararın Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülkeler tarafından karantina nesneleri kabul edilen nesnelerle enfekte olan domates ve biberlerin Türkiye'den Rusya'ya tedarikini önlemek için yapılan çalışmalar hakkında Türk tarafının sunduğu belgelerin incelenmesi sonucunda alındığını vurguladı.

Rosselhoznadzor, Aralık 2020'de Antalya ve İzmir'den domates ve biber tedarikine kısıtlamalar getirmişti. Kararın gerekçesi olarak bu bölgelerden getirilen ürünlerde domates kahverengi meyve buruşukluk virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve pepino mozaik virüsü görülmesi gösterilmişti.