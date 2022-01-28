Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada "Rusya savaş istemiyor. Ancak çıkarlarımızın göz ardı edilmesine izin veremeyiz" dedi. ABD ile görüşmelerin devam edeceğini belirten Lavrov, dün kendilerine yazılı olarak verilen cevap içinse "NATO'nun Rusya'ya verdiği cevap çok ideolojik, ABD'nin cevabı tutarlıydı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak sonrası başlayan gerilim bürokratik çabaların boşa çıkması zirveye tırmandı. Dün ABD ve NATO Rusya'nın taleplerini reddettiklerini açıklarken tüm dünya Rusya'nın atacağı adımlara kilitlendi.

"ÇIKARLARIMIZIN GÖZ ARDI EDİLMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Bugün Ukrayna ile yaşadıkları gerilime dair açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya savaş istemiyor. Ancak çıkarlarımızın göz ardı edilmesine izin veremeyiz" dedi. Lavrov, Rusya'nın güvenlik taleplerine yönelik ABD ve NATO'nun yazılı yanıtlarına değinerek, "NATO'nun Rusya'ya verdiği cevap çok ideolojik, ABD'nin cevabı tutarlıydı" dedi.

"DÜRÜST BİR CEVAP ALMAYI BEKLİYORUZ"

Bakan, ABD ile diplomatik misyonlar arası yaşanan krize yönelik, "Krizin çözümü için komisyonların toplantısı 2 hafta içinde gerçekleştirilecek. Rusya Batılı ülkelere AGİT taahhütlerini yerine getirmeleriyle ilgili talepler gönderecek, dürüst bir cevap almayı umuyoruz" dedi.

"RUSYA- ABD ARASINDA GÖRÜŞME BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE"

Lavrov konuşmasında ayrıca "NATO ve ABD ile güvenlik konulu görüşmeler bitmedi. Rusya-ABD arasında yeni görüşmeler önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleştirilecek" dedi ve önümüzdeki haftalarda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmeyi planladıklarını açıkladı.







