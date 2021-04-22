Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas krizinde tansiyon düşmüyor. ABD ve NATO'dan gelen 'tansiyonu düşür' taleplerine kulağını yıkayan Rusya'dan yeni bir adım geldi.

Rusya Ukrayna ile itilaf yaşadığı bir başka bölge olan Kırım'da 10 bin asker ve 40 savaş gemisinin katıldığı bir askeri tatbikat başlattı.

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Rus medyasında yer alan haberlere göre, Tatbikatı denetlemek için Savunma Bakanı Sergei Shoigu da tatbikatı yerinde denetlemek için bölgeye gitti.

Rus devlet televizyonu Zvezda tatbikattan görüntüleri kamuoyuna duyurdu. Görüntülerde Rusya'nın düşman uydularını yanlış yönlendirmek için helyum dolu sahte savaş araçlarını kullandığı da görüldü.

Helyum gazı ile şişirilen sahte tank, uçak ve roket rampaları olası bir savaş durumunda hava keşfi veya uydu taraması yaptığı durumlarda düşmanı yanıltmak için kullanılıyor.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA DA KULLANILMIŞTI

Bu taktik, İngiltere'nin güneydoğusundaki tanklarla dolu hayali bir üs kuran dönemin Başbakanı Winston Churchill tarafından Nazileri kandırarak ikinci bir istila planladıklarını düşünmek için kullanılmıştı.

Kırım'da 40 bin, Ukrayna sınırında da 40 bin olmak üzere 80 bin askerine 'savaşa hazır ol' emri veren Rusya'nın dün sınıra yakın bir bölgeye savaş uçakları konuşlandırıldığı ortaya çıkmıştı.

Uydu görüntüleri sayesinde Ukrayna sınırına bir hayli yakın olan Morozovsk Hava Üssü'ne 15 adet süpersonik bombardıman uçağı konuşlandırıldığı belirlenmişti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde söz konusu uçakların lazer güdümlü füzelere ve dakikada 1800 atış kabiliyetine sahip 30 mm topa sahip olduğu bilgisi yer almıştı.

GERİLİMİN NEDENİ NE?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.