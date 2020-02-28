Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya Hava Kuvvetleri'nin Türk askerinin vurulduğu bölgede operasyon yapmadığı bilgisine yer verildi. Açıklamada "Türk askeri olmaması gereken bölgede Suriye jetlerince vuruldu" ifadesine yer verildi. Türkiye’nin İdlib’deki koordinat merkezi ile sürekli temas halinde olduklarını belirten Rusya Savunma Bakanlığı "Türkiye’nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız" bilgisine yer verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin, Türk askerlerinin İdlib’deki varlığıyla ilgili Moskova’yı bilgilendirmediğini söyledi. Rus Interfax ve Ria Novosti haber ajanslarının aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı “Türkiye’den verilen bilgiye göre Türk askerleri o bölgede olmamalıydı. Rus savaş uçakları Türk birliklerin bulunduğu yere hava saldırısı düzenlemedi. İdlib'e düzenlenen hava saldırısında Suriyeli militanların arasındaki Türk askerleri vuruldu" dedi. Bakanlık, "Rusya, Türk kayıpları öğrendikten sonra Suriye hükümetinin ateşkes uygulaması için her şeyi yaptı" açıklaması yaptı.

Rusya'nın açıklamasıyla ilgili gazeteciler CNN Turk'e şu açıklamalarda bulundu:

Posta yazarı Oral Çalışlar: Rusya'nın açıklamasını olumlu görüyorum. Başından itibaren rejim güçleri diyor Türkiye. Rusya ile savaş ortamına girmeyi diplomasi sonrasına bırakmayı tercih ediyor. Rusya da buna aynı şekilde karşılık verdi aslında. Terörist güçler ifadesi bunu gösteriyor. Biz de rejim diyoruz. 33 askerimiz öldü. Hepimizin durup bir düşünmesi ve yeni baştan meseleyi masa başında konuşmayı başarabilmemiz lazım. Rusya'nın açıklaması bir avantaj. Onlar da Türkiye ile açıktan çatışıyor görünmek istemiyor. Rusya her ne kadar ben bu işin arkasında yokum dese de, biliyoruz ki Rusya olmasa rejim güçleri bunu yapamazdı. Rusya ben bu işin içinde direkt yokum anlamına gelecek bir mesaj veriyorsa bunu da önemsemek gerek.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi: Bu açıklama elbette ki önemli. Dün geceden beri sürekli rejim vurgusu yapılıyor. Ankara'daki bilgiler de bu açıklamayı doğrular nitelikte. Ancak Rusya'nın yapabileceği önemli şeyler var. Hava gücü Ruslardan, kara gücü İrandan oluşan bir Suriye söz konusu. Dün geceden itibaren bir yol haritası var. Bu yol haritasının bir ucunda da Erdoğan'ın liderlerle görüşmesi yer alıyor. Bu açıklama en azından görüşme zemininin muhafaza edilmesi açısından önemli. Rusya'nın yapabileceği çok şey var. Bu açıklama bizi tatmin eder mi? Etmez. Ama kötü bir açıklama diyemem.

Sabah yazarı Mahmut Övür: Burada verilecek her karar hem Türkiye'nin hem dünyanın geleceği açısından önemli olacak. Rusya ile karşı karşıya geliyor olmak başka bir pozisyon demektir. Rusya da Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Ne Türkiye'nin ne Rusya'nın birbiriyle savaşması için ciddi bir neden yok. Ama Rusya başka bir şey yaptı diye düşünüyorum.







