Karadeniz'de İngiltere ile Rusya arasında yeni bir kriz yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'e geçen İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açıldı. RIA'da yer alan son dakika gelişmesine göre, Rus savaş gemisi, Karadeniz'de Rusya sınırını ihlal eden İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı.

Rusya Savunma Bakanlığı olayı doğrulardı. Bakanlık yaptığı açıklamada, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir destroyer olan HMS Defender'ın Rusya'nın Karadeniz'deki deniz sınırlarını ihlal etmesinin ardından bir Rus savaş gemisinin uyarı ateşi açtığını duyurdu. Aynı açıklamada İngiliz savaş gemisinin Rus karasularından çıkarılması için savaş uçaklarının kullanıldığı bilgisi de yer aldı. Bakanlık, bir Su-24 uçağının destroyerin yakınlarındaki sulara dört bomba attığını bildirdi.

Reuters'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İngiliz savaş gemisi Rus karasularını terk etti.

İNGİLTERE: UYARI ATIŞI YAPILMADI

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise HMS Defender'a herhangi bir uyarı atışı yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, ''Kraliyet Donanması gemisi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapıyor.'' denildi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, NATO'nun Rus karasuları yakınlarında faaliyetlerinde kayda değer artış olduğunu belirtti ve 'provokatif' olarak nitelediği eylemleri kınadı. Gerasimov, 'Uzun menzilli silahları bulunan NATO savaş gemileri Karadeniz ve Baltık Denizi'nde faaliyet gösteriyorlar. ABD ve müttefiklerine ait bu savay gemilerinin faaliyetleri açıkça provokatifler' dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı İngiltere'nin Moskova Ateşesi'ni bakanlığa çağırdı. Konuyla ilgili İngiltere'den henüz bir açıklama gelmedi.

İngiltere ve müttefikleri, Moskova'nın bölgeyi 2014'te Ukrayna'dan ilhak etmesinin ardından Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımıyor. İngiliz gemisinin ihlal yaptığı ileri sürülen Felenk, Kırım'ın kara suları içinde bulunuyor. Rusya, Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak etmişti. Uluslararası hukuk kurallarına göre, Kırım Ukrayna'ya ait olarak kabul ediliyor.

Yaşanan olayın ardından Ukrayna'dan flaş açıklama geldi. Ukrayna, Rusya'nın ateş açmasını 'saldırgan' ve 'provokatif' tavrını kanıtlayan bir davranış olarak nitelendirdi.







