Türkiye Son dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yangın çıktı

Son dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yangın çıktı

Türkiye

Son dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yangın çıktı

Son dakika haberi...Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yangın paniği yaşandı. Havalimanındaki bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

01 Temmuz 2021, Perşembe 11:00 Son Güncelleme:
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Sabiha Gökçen Havalimanın açık otoparkındaki bir binadaki izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.  


Yangın, saat 10.15 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanın açık otoparkındaki bir binanın çatısındaki izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, açık otoparkın binasındaki yanan izolasyon malzemelerini kısa sürede söndürülerek bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanan kimse olmazken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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