Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüphelilerle ilgili flaş gelişme!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bir restoranda silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 11 şüpheli, bugün ek gözaltı süresi için ikinci kez Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
03 Şubat 2022, Perşembe 16:49 Son Güncelleme:
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Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi geçen cumartesi günü polis operasyonuyla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 11 şüphelinin 4 gün gözaltı süresi uzatılmıştı. Şüphelilerin gözaltı süresinin uzatılması için bugün ikinci kez adliyeye sevk edildi.
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU OLAY
Türkiye'nin konuştuğu cinayet, geçtiğimiz hafta İstanbul Bakırköy'de işlendi. Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi, sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu mekanda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için harekete geçti.
Saatlik araç kiralayan ve günübirlik evlerde kalan şüphelilerin, ilk etapta Beylikdüzü'ne kaçtığı, polisin burayı öğrenmesi üzerine adresi hızlıca terk edip başka bir eve gittiği belirlendi. Kadir Yasak ile Ali Yasak'ın da aralarında olduğu şüpheliler, 19 adrese eş zamanlı baskınlarla yakalandı.