Türkiye Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürüp böyle kaçmışlar! Yeni görüntüler

Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürüp böyle kaçmışlar! Yeni görüntüler

Türkiye

Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürüp böyle kaçmışlar! Yeni görüntüler

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na silahlı saldırı düzenleyen 2 kişinin cinayet sonrası kaçış anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, restoranda silahlı saldırıya uğramıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu vurulduktan sonra dizlerinin üzerinde uzaklaşmak istese de saldırgan silahını tekrar ateşlemişti. Son dakika haberine göre, iki saldırganın cinayet sonrası kaçış anları kamerada...

02 Şubat 2022, Çarşamba 10:02 Son Güncelleme:
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Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vuran iki kişinin cinayet sonrası restorandan kaçış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta Bakırköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürdü. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun masada uğradığı silahlı saldırı sonrası kapıya doğru çekilerek sürüklendiği görülüyor. Mahmutyazıcıoğlu dizlerinin üzerinde uzaklaşmak istiyor ancak saldırgan silahını tekrar ateşliyor.

HIZLA UZAKLAŞIYORLAR

Mahmutyazıcıoğlu, saldırının ardından dizlerinin üzerinde bir süre ilerliyor. İki saldırgan ise ellerinde silahla restorandan çıkarak hızla uzaklaşıyor.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU OLAY

Türkiye'nin konuştuğu cinayet, geçtiğimiz hafta İstanbul Bakırköy'de işlendi. Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi, sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu mekanda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için harekete geçti.

Saatlik araç kiralayan ve günübirlik evlerde kalan şüphelilerin, ilk etapta Beylikdüzü'ne kaçtığı, polisin burayı öğrenmesi üzerine adresi hızlıca terk edip başka bir eve gittiği belirlendi. Kadir Yasak ile Ali Yasak'ın da aralarında olduğu 9 kişi, 19 adrese eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

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