Son dakika: Sağlık Bakanı duyurdu: Aşı sırası 55 yaş üstüne geldi
Son dakika haberine göre, sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşı sırasının 55 yaş üstüne geldiğini duyurdu. Sağlık Bakanı'nın açıklaması...
19 Nisan 2021, Pazartesi 16:55 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:
Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek.