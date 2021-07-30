Türkiye Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada son durumu açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada son durumu açıkladı

Türkiye

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada son durumu açıkladı

Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? Aşılamada son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Koca, 'Dün 1 Milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandı' dedi.

30 Temmuz 2021, Cuma 13:26 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün 1 Milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 316.571. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857.710. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231.298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.585.060’a indi" mesajını paylaştı.


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