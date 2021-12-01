Son dakika: Kritik toplantı bugün! Yazılı açıklama yapılacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak. Saat 17.30’da gerçekleşecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapılacak.
01 Aralık 2021, Çarşamba 08:53 Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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