Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplandı. CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Türkeş toplantı ile ilgili olarak şu detayları paylaştı:

Toplantı 16.30'da başladı. Salgının gidişatı, aşılama programları gibi başlıklar ele alınacak. Toplantı sonrası Fahrettin Koca açıklama yapacak. Açıklamanın saatinin 18:00 olması bekleniyor.

Salgının ana gündem maddesi aşılama. Doğu ve Güneydoğu'daki aşılamanın nasıl arttırılması gerektiği konuşulacak. Kurban Bayramı'nın salgına nasıl etki edeceği konuşulacak. Salgının yayılım hızı artarsa neler yapılabilir, bunlar gündeme gelecek. Mutasyona karşı hangi tedbirlerin alınabileceği masada olacak.



