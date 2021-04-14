Türkiye Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'kısmi kapanma' açıklaması

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'kısmi kapanma' açıklaması

Türkiye

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'kısmi kapanma' açıklaması

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 'Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır.' açıklamasında bulundu. Ramazan ayının ilk iki haftasında uygulanacak kısıtlamalar bu akşam başlıyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişiklik, şehirler arası seyahat yasakları getirildi. İşte Koca'nın kısmi kapanmayla ilgili açıklaması...

14 Nisan 2021, Çarşamba 17:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ramazan ayının ilk iki haftasında uygulanacak kısmi kapanma nedeniyle kısıtlamalar bu akşam başlıyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri, şehirler arası seyahat, 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri, yüz yüze eğitim gibi konularda yeni kısıtlamalar getirildi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede kısmi kapanmanın fırsat olduğunu belirterek "Aşıya kadar vakaları azaltalım." çağrısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.




Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
CHP seçmeni ve HDP ile ittifak…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
30 gün yeter ama dolu dolu
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Ankara’daki kriz istifa getirebilir
Hakan Çelik
Murat Çelik
Ramazan fırsatçıları
Murat Çelik
Banu Şen
Koşullara inat başarıya koşanlar
Banu Şen
Şirin Sever
Instagram neden böyle.. Instagram derdini söyle!
Şirin Sever
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yıldırım Akbulut kimdir? Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti