Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'kısmi kapanma' açıklaması
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 'Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır.' açıklamasında bulundu. Ramazan ayının ilk iki haftasında uygulanacak kısıtlamalar bu akşam başlıyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişiklik, şehirler arası seyahat yasakları getirildi. İşte Koca'nın kısmi kapanmayla ilgili açıklaması...
14 Nisan 2021, Çarşamba 17:21 Son Güncelleme:
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Ramazan ayının ilk iki haftasında uygulanacak kısmi kapanma nedeniyle kısıtlamalar bu akşam başlıyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri, şehirler arası seyahat, 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri, yüz yüze eğitim gibi konularda yeni kısıtlamalar getirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede kısmi kapanmanın fırsat olduğunu belirterek "Aşıya kadar vakaları azaltalım." çağrısında bulundu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1382330307270033410?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1382330307270033410%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fgundem%2Fsaglik-bakani-kocadan-kismi-kapanmada-vakalarin-azaltilmasi-cagrisi-41788529
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