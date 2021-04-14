Ramazan ayının ilk iki haftasında uygulanacak kısmi kapanma nedeniyle kısıtlamalar bu akşam başlıyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri, şehirler arası seyahat, 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri, yüz yüze eğitim gibi konularda yeni kısıtlamalar getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede kısmi kapanmanın fırsat olduğunu belirterek "Aşıya kadar vakaları azaltalım." çağrısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.











