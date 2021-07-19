Türkiye Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Koronavirüs vaka sayısı artıyor' açıklaması

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Koronavirüs vaka sayısı artıyor' açıklaması

Türkiye

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Koronavirüs vaka sayısı artıyor' açıklaması

Koronavirüs vaka sayısının arttığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'ndan sonrası için önemli açıklamalarda bulundu.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 12:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Koca, 'Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Bir hafta önce 5.261 olan yeni vaka sayısı dün 7.680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler.' dedi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 835 oldu. Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı ise 63 milyon 400 bini aştı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

Bakan Koca ise salgında son durum hakkında şu bilgileri paylaştı:

Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Bir hafta önce 5.261 olan yeni vaka sayısı dün 7.680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler.

İlgili Haberler
Son dakika: Kurban Bayramı için Mehmet Ceyhan'dan önemli uyarı: 'Şöyle bir yanlış algı var....'



Yazarlarımızdan
Banu Şen
Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Aydın
Banu Şen
Hakan Çelik
Bayram zehir olmasın!
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Öyle ölçülmez
Rauf Tamer
Şirin Sever
Sivrisinek küçük ama etkisi maşallah büyük!
Şirin Sever
Erkut Can
Üçüncü doz çeşitlemesi
Erkut Can
Murat Gülderen
Bayramlık teknolojiler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Prof. Dr. Akova: Aşı olmayanlar kapalı mekânlara alınmasın
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yaba dergisi ve Aydın
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları devam ediyor