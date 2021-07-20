Son dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Bulunduğunuz yerde aşınızı yaptırın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının, Kurban Bayramı tatili dönüşünü beklemeden yapılması çağrısında bulundu. Koca, 'Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın' dedi.
20 Temmuz 2021, Salı 17:43 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından aşı çağrısı yaptı.
Bakan Koca, "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde" dedi.
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