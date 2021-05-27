Türkiye Son dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Öncelikli bir grup daha aşılanmaya başlıyor!

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Öncelikli bir grup daha aşılanmaya başlıyor!

Türkiye

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Öncelikli bir grup daha aşılanmaya başlıyor!

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öncelikli bir grubun daha bugün aşılanmaya başlayacağını duyurdu. Aşılamada yeni gruba geçiliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

27 Mayıs 2021, Perşembe 11:38 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin" mesajını paylaştı.


BAKAN KOCA'DAN BİLİM KURULU SONRASI AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca dün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Birlikte mücadele ederek başardık, birlikte mücadele ederek salgını sona erdireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca, normalleşme döneminde, kısıtlamaların giderek azalacağı ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı ve yaygın aşılamayla güçlendirilmiş bir uygulamayı hedeflediklerini dile getirerek, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır" açıklamasını yapmıştı.



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