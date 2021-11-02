Son dakika: Sağlık Bakanı Koca haftalık koronavirüs vaka sayısını paylaştı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre koronavirüs vaka sayısını paylaştı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.
02 Kasım 2021, Salı 15:23 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı. Bakan Koca, "16-22 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1455507660523065348?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1455507660523065348%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnnturk.com%2Fturkiye%2Fson-dakika-illere-gore-koronavirus-vaka-haritasi-guncellendi
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