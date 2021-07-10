Koronavirüs aşılaması kampanyası kapsamında kameralar karşısına geçen Acun Ilıcalı "Aşı olmamız lazım. Tonlarca sebebi var. Ama en önemlisi toplumca bağışıklık kazanmak. Haydi, hedefe ulaşmak için birlikte hareket edelim ve bir an önce aşımızı olalım" ifadelerini kullandı.







