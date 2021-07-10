Türkiye Son dakika... Sağlık Bakanı Koca paylaştı! Acun Ilıcalı'dan koronavirüs aşısı mesajı

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca paylaştı! Acun Ilıcalı'dan koronavirüs aşısı mesajı

Türkiye

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca paylaştı! Acun Ilıcalı'dan koronavirüs aşısı mesajı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın kampanyasında Acun Ilıcalı'nın mesajını içeren kamu spotunu paylaşıldı.

10 Temmuz 2021, Cumartesi 14:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Koronavirüs aşılaması kampanyası kapsamında kameralar karşısına geçen Acun Ilıcalı "Aşı olmamız lazım. Tonlarca sebebi var. Ama en önemlisi toplumca bağışıklık kazanmak. Haydi, hedefe ulaşmak için birlikte hareket edelim ve bir an önce aşımızı olalım" ifadelerini kullandı.



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Kılıçdaroğlu acele etmez
Hakan Çelik
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Madem öyle...
Rauf Tamer
Murat Çelik
Üç yıl önce dün, Çorlu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umudumuz kadınlar
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Güzel Melisa, çok hayranım sana...
Şirin Sever
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kayıp iş insanının Ömer Aldırmaz'ın kaçırıldığı ortaya çıktı