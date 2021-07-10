Son dakika... Sağlık Bakanı Koca paylaştı! Acun Ilıcalı'dan koronavirüs aşısı mesajı
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın kampanyasında Acun Ilıcalı'nın mesajını içeren kamu spotunu paylaşıldı.
10 Temmuz 2021, Cumartesi 14:45 Son Güncelleme:
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Koronavirüs aşılaması kampanyası kapsamında kameralar karşısına geçen Acun Ilıcalı "Aşı olmamız lazım. Tonlarca sebebi var. Ama en önemlisi toplumca bağışıklık kazanmak. Haydi, hedefe ulaşmak için birlikte hareket edelim ve bir an önce aşımızı olalım" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1413820836860080129
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