Türkiye Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan Biontech açıklaması

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan Biontech açıklaması

Türkiye

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan Biontech açıklaması

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Her BionTech aşı flakonunda 6 KİŞİLİK, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 SAAT içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın' dedi.

11 Haziran 2021, Cuma 10:37 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Her BIONTECH aşı flakonunda 6 KİŞİLİK, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 SAAT içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın.



AŞILAMA PROGRAMINA BİR MESLEK GRUBU DAHA EKLENDİ

Bakan Koca son paylaşımında bir meslek grubunun daha aşı programına dahil edildiğini duyurdu. Koca açıklamasında, "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler" dedi.



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