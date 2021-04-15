Türkiye Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan önemli aşı açıklaması

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan önemli aşı açıklaması

Türkiye

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan önemli aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs aşısı açıklaması geldi.

15 Nisan 2021, Perşembe 19:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24.00'a kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun." ifadelerini kullandı.

DHA

İlgili Haberler
15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bi' zahmet artık!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Mustafa Sarıgül aday olacak mı?
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Hani nerede aday?
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
CHP seçmeni ve HDP ile ittifak…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Ramazan fırsatçıları
Murat Çelik
Banu Şen
Koşullara inat başarıya koşanlar
Banu Şen
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu