Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan önemli aşı açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs aşısı açıklaması geldi.
15 Nisan 2021, Perşembe 19:55 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24.00'a kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun." ifadelerini kullandı.
DHA