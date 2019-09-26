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Son dakika... Sağlık Bakanı'ndan İstanbul depremi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki şiddetli depremin ardından bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz" dedi.

26 Eylül 2019, Perşembe 15:40
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Son dakika... Sağlık Bakanı'ndan İstanbul depremi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz. Tüm İstanbullulara geçmiş olsun. Allah milletimizi afetlerden muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

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