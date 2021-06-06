Türkiye Son dakika... Sağlık Bakanlığı duyurdu: Saat 19.45 itibarıyla...

Son dakika... Sağlık Bakanlığı duyurdu: Saat 19.45 itibarıyla...

Türkiye

Son dakika... Sağlık Bakanlığı duyurdu: Saat 19.45 itibarıyla...

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 694 bin 616'ya ulaştı.

06 Haziran 2021, Pazar 19:54 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 6 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 593 bin 614, ikinci doz aşı 13 milyon 101 bin 2 oldu.

Buna göre, uygulanan aşı miktarı son bir haftada 1 milyon 868 bin 938 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 990 bin 970, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 110 bin 332, toplamda 5 milyon 101 bin 302, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 469 bin 921, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 107 bin 266, toplamda 2 milyon 577 bin 187, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 192 bin 727, ikinci doz aşı sayısı 904 bin 400, toplamda 2 milyon 97 bin 127 doz olarak kayıtlara geçti.

AA

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