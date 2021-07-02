Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanması hedefiyle yürütülen aşılama çalışmalarında önemli görev üstlenen aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına ek ödemede bulunacak.

Aile hekimlikleri, Türkiye'de bir yılı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınıyla mücadelede hem koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi hem de Kovid hastaları ile temaslıların izlenmesinde önemli görev üstlendi.

AİLE HEKİMLİĞİ BİİRMLERİNİ TEŞVİK

Son dönemdeki yoğun aşılama programıyla salgının bitirilmesi için en büyük adım atılırken, aile sağlığı merkezleri, aşının en etkin uygulayıcıları arasında yer aldı. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı, salgın şartlarına rağmen bütün çocukluk çağı aşılarının eksiksiz tamamlanmasını sağlayan, aynı zamanda Kovid-19 aşı programının uygulanmasına önemli katkılarda bulunan aile hekimliği birimlerini teşvik etmek için harekete geçti.

AİLE HEKİMLERİNE 3 BİN LİRA EK ÖDEME

Aile hekimliği birimlerinde kayıtlı aşısız birey kalmamasını hedefleyen Bakanlık, Aşı Programı Teşviki kapsamında aile hekimlerine yapılacak ek ödemeleri karara bağladı.

Bu çerçevede 1 Temmuz'dan itibaren aşılamadaki başarıları dikkate alınarak aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise 1500 liraya kadar aylık ek ödeme verilecek.



