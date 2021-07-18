Türkiye Son dakika.. Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması

Son dakika.. Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması

Türkiye

Son dakika.. Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması

Son dakika haberine göre, koronavirüs ile mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 557 bin 815 aşı uygulandı.

18 Temmuz 2021, Pazar 19:54 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 18 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 63 milyon 310 bin 307 oldu.

Kovid-19'la mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 557 bin 815 aşı yapıldı.

AA

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