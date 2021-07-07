Türkiye Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan il müdürlüklerine yeni genelge!

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan il müdürlüklerine yeni genelge!

Türkiye

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan il müdürlüklerine yeni genelge!

Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, il müdürlüklerine 'Çocuk Kalp Hastalıkları Merkezleri Hizmetleri' konulu genelge gönderdi.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 16:42 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Çocuk Kalp Hastalıkları Merkezleri Hizmetleri" konulu genelgeyle erişkin kalp merkezi ile çocuk kalp hastalıkları merkezleri arasında ayrım yapılarak bu merkezlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, tüm il müdürlüklerine "Çocuk Kalp Hastalıkları Merkezleri Hizmetleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgeyle, mevcut ve yeni açılması planlanan çocuk kalp hastalıkları merkezlerine hizmet tanımı yapılarak, bulundurması gereken tıbbi hizmet birimleri, personel, denetim ve nöbet kriterleri belirlendi.

Genelge, bünyesinde çocuk kalp hastalıkları merkezi bulunan, Bakanlığa, üniversitelere, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait yataklı sağlık tesisleri ile çocuk kalp hastalıkları merkezlerinde görev yapan personeli kapsayacak.

Buna göre, çocuk kalp hastalıkları merkezleri, vatandaşın hizmete erişiminin kolaylaştırılması, ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin hakkaniyetle sunulması, atıl kapasite oluşturulmaması ve kaynak israfına sebebiyet verilememesi amacıyla Bakanlıkça planlanacak.

KOMİSYON KURULMASI VE GÖREVLERİ

Yeni merkezlerin açılması, faaliyette olanların uygunluğu ve verimliliğinin değerlendirilmesi, geçici olarak durdurulması veya kapatılması için tavsiye niteliğinde gerekçeli rapor hazırlanması, koordinatör çocuk kalp hastalıkları merkezlerini belirlemek, bu merkezlerin faaliyet ve hizmetleriyle ilgili şikayet ve önerilerini incelemek, kalp sağlığı hizmetleri konusunda tıbbi teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak amacıyla Bakanlıkça "Çocuk Kalp Hastalıkları Merkezleri Bilimsel Çalışma ve Değerlendirme Komisyonu" oluşturulacak.

Komisyon, genel müdür veya görevlendirdiği yetkilinin başkanlığında, iki çocuk kalp ve damar cerrahisi uzmanı, iki çocuk kardiyolojisi uzmanı, bir neonatoloji uzmanı ile bir erişkin kalp ve damar cerrahisi uzmanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşacak.

BAKANLIKÇA VERİLEN FAALİYET İZNİYLE KURULACAK

Çocuk kalp hastalıkları merkezleri, Bakanlıkça verilen faaliyet izniyle kurulacak ve merkezlere ait faaliyet izni başvurusu, sağlık tesisi yönetimince gerekli belgelerle ilgili müdürlüğe yapılacak.

Genelgeden önce çocuk kalp sağlığı alanında tanı ve/veya tedavi hizmeti sunan sağlık tesislerinin ise bir yıl içinde bulunduğu müdürlük aracılığıyla Bakanlığa faaliyet izni için müracaat etme zorunluluğu olacak.


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