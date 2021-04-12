Son dakika: Sağlık çalışanı Adem Polat'tan 3 gündür haber yok
Son dakika haberine göre, Silivri'de kaybolan 2 çocuk babası sağlık çalışanı Adem Polat'tan 3 gündür haber alınamıyor.
12 Nisan 2021, Pazartesi 18:02 Son Güncelleme:
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Silivri'de 112 Acil Servis ambulans şoförü 2 çocuk babası Adem Polat'tan 3 gündür haber alınamıyor.
Silivri ve bölgesinde görevli 112 Acil Servis ambulans şoförü 39 yaşındaki Adet Polat, 3 gün önce mesai bitiminden sonra kayboldu. Kendisinden haber alınamayan sağlık çalışanı Polat'ın ailesi polise kayıp müracaatında bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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