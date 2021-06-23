Son dakika: Sağlık çalışanları dikkat! İstifa kısıtlaması bitiyor! Tarih verildi
Son dakika: Sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlaması kalkıyor. Tarih verildi. Sağlık çalışanlarına Temmuz'dan itibaren istifa kısıtlaması uygulanmayacak.
23 Haziran 2021, Çarşamba 12:50 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Sağlık çalışanlarına istifa yasağı kalktı mı? Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlamasının 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacağı duyuruldu.
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