Türkiye Son dakika: Sağlık çalışanları dikkat! İstifa kısıtlaması bitiyor! Tarih verildi

Son dakika: Sağlık çalışanları dikkat! İstifa kısıtlaması bitiyor! Tarih verildi

Türkiye

Son dakika: Sağlık çalışanları dikkat! İstifa kısıtlaması bitiyor! Tarih verildi

Son dakika: Sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlaması kalkıyor. Tarih verildi. Sağlık çalışanlarına Temmuz'dan itibaren istifa kısıtlaması uygulanmayacak.

23 Haziran 2021, Çarşamba 12:50 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Sağlık çalışanlarına istifa yasağı kalktı mı? Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlamasının 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacağı duyuruldu.


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