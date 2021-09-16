Türkiye Son dakika: Sağlık çalışanları toplu ulaşımı ve İSPARK'ı ücretsiz kullanmaya devam edecek
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Son dakika: Sağlık çalışanları toplu ulaşımı ve İSPARK'ı ücretsiz kullanmaya devam edecek

Türkiye

Son dakika: Sağlık çalışanları toplu ulaşımı ve İSPARK'ı ücretsiz kullanmaya devam edecek

İBB Meclisi, İBB Başkanı İmamoğlu tarafından veto edilen ''sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK'lardan ücretsiz yararlanması uygulamasının yıl sonuna kadar uzatılması'' kararını yeniden kabul etti.

16 Eylül 2021, Perşembe 18:53 Son Güncelleme:
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İstanbul'da görev yapan sağlık çalışanları, toplu ulaşım araçlarını ve İSPARK'ı yıl sonuna kadar ücretsiz kullanmaya devam edecek. İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

Toplantıda, tüm sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK AŞ'ye ait otoparklardan yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını içeren ve temmuz ayında meclisten geçtikten sonra İBB Başkanı İmamoğlu tarafından veto edilen karar yeniden gündeme geldi.

Komisyon, kararın yeniden meclisten geçmesi ve oluşacak zarar için de İSPARK'a sübvanse ödemesi yapılmasının uygun olduğunu bildirdi.

Yapılan tartışmaların ardından gündem maddesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlandığından ''ısrar kararı'' olarak kabul edildi.

Hafriyatlar için ilçe belediyelerine ödeme yapılacak

MHP grubu tarafından mayıs ayında verilen, İSTAÇ AŞ tarafından işletilen hafriyat alanlarına döküm amacıyla giden araçların yol açtığı zararların telafisi için sahaların bulunduğu ilçe belediyelerine işletme cirosunun yüzde 20+KDV'si tutarında ve 3 aylık dönemlerde ödeme yapılması, devlete ait binalardan çıkacak hafriyat toprağının döküm bedellerinden yüzde 50 indirim yapılması önergesi meclis gündemine geldi.

Teklifi inceleyen komisyonlar, hafriyat sahalarının işletme cirosunun yüzde 5+KDV tutarının, özel işletmeciler tarafından işletilen sahalara verilen izin karşılığında alınan ödemenin ise yüzde 10’unun sahanın bulunduğu ilçe belediyesine aylık olarak İBB Başkanlığı tarafından aktarılması uygun bulundu.

Yapılan müzakerelerin ardından gündem maddesi komisyon görüşü doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi.

AA

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