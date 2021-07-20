Türkiye Son dakika: Sahte kadın hakim olay olmuştu! Yargılama bile yapmış! İşte fotoğrafı

Son dakika: Sahte kadın hakim olay olmuştu! Yargılama bile yapmış! İşte fotoğrafı

Türkiye

Son dakika: Sahte kadın hakim olay olmuştu! Yargılama bile yapmış! İşte fotoğrafı

Son dakika haberi...Antalya'da Zeliha Özdemir isimli kişi aynı ismi taşıdığı hâkim Zeliha Özdemir'in bilgilerini çalarak çevresine hakim olduğunu söylemişti. Sahte hakimi savcı olan kocası şikayet etmişti. İsmi çalınan o hakim '5 yıldır habersizdim, suç duyurusunda bulundum.' dedi. Öte yandan yargılama bile yapan sahte hâkimin duruşma salonunda fotoğrafı ortaya çıktı.

20 Temmuz 2021, Salı 09:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Antalya'da Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu Zeliha Özdemir, ailesine Hukuk Fakültesi'nde okuduğu yalanının söylemekle kalmadı, adının ve soyadının aynı olduğunu fark ettiği hâkim Zeliha Özdemir'in sicil numarası gibi bilgilerini ele geçirerek sahte kimlik hazırladı. 2017'de kendi fotoğrafıyla kimlik hazırlayan, sahte kimlikle spor salonuna üyelik yaptırıp otomobili için kasko indiriminden bile faydalanan sahte hâkim, Antalya Adliyesi'ne giderek kendisini "Çeşme Hâkimi" diye tanıttı.

GERÇEK BİR HAKİM GİBİ MESAİ YAPTI, CUMHURİYET SAVCISI İLE EVLENDİ

Antalya'ya geçici görevle HSK Müfettişi olarak görevlendirildiğini ancak çocuğunun hastalığı nedeniyle göreve başlayamadığı yalanını söyleyen Zeliha Özdemir, 'gerçek bir hâkim' gibi mesai yaptı, arkadaşlıklar kurdu. Bu sırada Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer ile kurduğu arkadaşlığı ilerletip savcı ile evlendi.

YALANINI EVLENDİĞİ SAVCI ORTAYA ÇIKARDI

Evlenip Tunçer soyismini de alan Özdemir, eşiyle yargı mevzuatını tartışıp birçok konuda istişarelerde dahi bulunuyordu. Ancak Zeliha Özdemir'in 4 yıl süren yalanı demir parmaklıklar ardından son buldu. 5 Nisan'da Antalya Havaalanı'nda sahte kimliğini çantasında bulamayınca polise gidip kayıp başvurusunda bile bulunan Zeliha Özdemir'in yalanını evlendiği savcı ortaya çıkardı.

Gerçek hâkim Zeliha Özdemir evlenmiş ve soyismi değişmişti. Bu sebeple artık çakma Zeliha Özdemir, HSK atama listelerinde yoktu. Uzun süre göreve başlamadığı için maaş alamadığı yalanını sürdüren Zeliha Özdemir'in eşi savcı Alper Tunçer, HSK ile irtibata geçerek eşinin neden listelerde yer almadığını sorunca gerçeği öğrendi.

Savcının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Zeliha Özdemir, Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Tunçer ise sahte kimlikli boşanma davası açtı. Özdemir hakkında, "Resmi belgede sahtecilik ve kamu görevini usulsüz üstlenme" gibi suçlardan başlatılan soruşturma sürüyor.

GERÇEK HAKİM KONUŞTU

Sabah'ın ulaştığı Hâkim Zeliha Özdemir, "Durumu öğrenince hemen suç duyurusunda bulundum, soruşturma devam ediyor. Yargıya taşınan bir durum söz konusuyken konuşmam doğru olmaz. Bu olaydan dolayı ben de rahatsızlık duyuyorum" dedi. Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer'e ise tüm çabalarımıza rağmen ulaşamadık.

SAHTE HAKİM SEGBİS'LE DURUŞMA YAPMIŞ

Öte yandan sahte hâkim Zeliha Özdemir'in hâkim kılığına girerek, cübbeli bir şekilde hâkim makamında oturarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kullanarak yapılan bir yargılamaya katıldığı ortaya çıktı.

İlgili Haberler
Son dakika haberi...Bodrum'daki otelde dehşet! Genç kıza tecavüz eden kişi belli oldu!



Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Böyle gidersek...
Murat Çelik
Hakan Çelik
Türkiye’deki göçmenler dönmek istemiyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Laikliğe odaklanırken demokrasi unutulmasın
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
64 kilometrelik aroma yolu
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Bayramlık
Rauf Tamer
Banu Şen
Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Aydın
Banu Şen
Şirin Sever
Sivrisinek küçük ama etkisi maşallah büyük!
Şirin Sever
Erkut Can
Üçüncü doz çeşitlemesi
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika haberi...Bodrum'daki otelde dehşet! Genç kıza tecavüz eden kişi belli oldu!